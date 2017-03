Tour de Corse Automobile

LA CORSE, TERRE DE SPORT AUTOMOBILE

Cette année encore, c’est une épreuve magique dans un cadre magnifique qui s’annonce du 6 au 9 avril sur l’Île de Beauté. Pour la troisième année consécutive, les meilleurs pilotes mondiaux et les plus grands constructeurs se donneront rendez-vous en Corse à l’occasion de la 4e manche du Championnat du Monde des Rallyes. Des dizaines d’équipages professionnels et amateurs auront le privilège de s’affronter sur un parcours plus court qu’en 2016, mais tout aussi endurant !

Equipages corses

Jean Marc MANZAGOL - Etienne PATRONE - FORD FIESTA R5

Jean François SUCCI - Audrey ORPHELIN - FORD FIESTA R5

Guy FIORI - Julien TAVERA - SKODA FABIA R5

Eric FILIPPI - Francis MAZOTTI - RENAULT CLIO R3T

Pierre Marc NANNUCCI - Audrey NESTA - RENAULT CLIO R3

Michel BRANCA - Gerald FORNS - MITSUBISHI EVO 8

Yannick ROSSI - Baptiste VOLPEI - MITSUBISHI LANCER EVO 9

François CERVETTI - Julien BONIFET - RENAULT CLIO RS RAGNOTTI

Jean Mathieu LEANDRI - Anthony GORGUILO - PORSCHE 996 GT3 RS

Vincent RAYNAUD - Anthony BOUDON - LOTUS ELISE 111S

Thierry MATTEI - Antoine PIETRI - MITSUBISHI LANCER EVO 9

Pierre KEMP - Jean Marc KEMP - RENAULT CLIO R3

Cédric CARDI - Yannick ROCHE - PEUGEOT 208 R2

Olivier CAPANACCIA - François Olivier PIAZZA - PEUGEOT 208 R2

Igor GIUSTI - Gilbert DINI - FORD FIESTA R2 JUNIOR FFSA

Djamel AITEUR - Romain BECCAVIN - HONDA CIVIC EK4

Pierre-Louis Loubet – Vincent Landais – FORD FIESTA WRC2, R5