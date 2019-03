Tour de Corse automobile 2019

96 équipages au départ de la 62e édition

96 pilotes et copilotes au départ, de 23 nationalités différentes, un peu plus de la moitié, 54 étant des équipages français dont 29 sont des équipages insulaires.

10 équipages se disputent le plus haut niveau, le WRC, 18 le WRC2, et 13 équipages le championnat du Monde juniors.

Parmi les concurrents tricolores engagés figurent, bien entendu, les multiples champions du monde que sont Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, mais aussi les champions de France des rallyes seniors et juniors, Yoann Bonato et Adrien Fourmaux.

Liste officielle des engagés