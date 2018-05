Le Tour de Savoie Mont-Blanc, course cycliste internationale regroupant l'élite amateur et professionnelle, se courra dans nos Pays de Savoie du 21 au 24 juin.

Le Tour de Savoie Mont Blanc, "Kings of the mountain", est né d’une passion, celle de Patrice Pion et Laurent Jasserand. Amis dans la vie, et mordus de vélo, ils ont tous deux souhaité, en 1999, mettre à l’honneur les routes et cols des Savoie, où de nombreux champions ont fait leur carrière et bâti leur légende.

Après 19 ans de succès, cette course a atteint une certaine maturité. La course d’accession au monde professionnel pour néopros super motivés est devenue une épreuve mêlant les professionnels et les amateurs, une course de préparation avant les grandes échéances de l’été et surtout une course de révélation des meilleurs grimpeurs en devenir.

Le Tour de Savoie Mont-Blanc 2018 atteint deux nouveaux records avec cette 20ème édition : celui du nombre d’équipes Continentales Professionnelles au départ, mais aussi celui du dénivelé positif à franchir.

5 équipes Continentales Professionnelles s’élanceront pour gravir les 13 414 m de dénivelé positif.

COL DE LA CROIX DE FER – Etape 1, Jeudi 21/06 : Le Toit du TSMB (2064m) sera comme l'an passé dès les premiers km (41)

COL DU SAPPEY – Etape 2, Vendredi 22/06 : Ce sera la première fois qu'une épreuve cycliste empruntera les 9,60 km de grimpée à 7,6%

Le triptyque BISANNE-COL DU PRE-CORMET DE ROSELEND – Etape 3, Samedi 23/06 : Cet enchaînement est une grande première sur une épreuve cycliste.

PLATEAU DES GLIERES – Etape 5, Dimanche 24/06 : Découvert par le TSMB en 2014, le chemin de terre battue est de retour sur cette 20ème édition.

