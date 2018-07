Dunkerque, France

Toujours dans les bons coups, les hommes de Beijaflore l’ont emporté devant un autre très sérieux candidat à la victoire finale dans le Tour Voile, Lorina Limonade Golfe du Morbihan. Ces deux équipages sont ce soir respectivement premier et deuxième du classement Général. Superbe performance du Team France Jeune qui a complété le podium aujourd’hui, devant Team Réseau IXIO (3e au Général). Les équipages Jeunes étaient décidément en forme car six d’entre eux figurent dans le Top 10 de ce Raid. La journée est en revanche à oublier pour #SailingArabia (12e) et surtout Cheminées Poujoulat (21e). Demain, les 26 équipages régateront en Stades Nautiques à Dieppe.

Après une telle journée, on se dit que les cinq Raids Côtiers du Tour Voile 2018 vont avoir une importance majeure pour déterminer le grand vainqueur de l’épreuve estivale. Ce lundi à Dieppe, le premier de ces parcours le long des côtes, en a fait voir de toutes les couleurs aux équipages et il y avait beaucoup à perdre tant les conditions étaient piégeuses…

Opportuniste Beijaflore…

Crédités d’un départ moyen (10e à la bouée de dégagement), Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle et Julien Villion ont fait preuve d’un opportunisme remarquable, quand toute la flotte s’est retrouvée scotchée pendant près d’une heure le long des falaises de la côte d’Albâtre. Les hommes de Beijaflore ont été les premiers à toucher le nouveau vent et se sont envolés en tête de la flotte, pour ne plus jamais être rattrapés. Lorina Limonade Golfe du Morbihan a attaqué pour revenir, en vain. Mais l’équipage mené par Quentin Delapierre peut se satisfaire d’un quatrième podium en autant de journées de course.

Beijaflore reste aux commandes du classement Général, avec 2 petits points d’avance sur les « Limonadiers ».

Six équipages Jeunes dans le Top 10 !

La journée a aussi été marquée par la très belle opération de Team France Jeune (Baptise Hulin, Gaulthier Germain et Clément Cron) qui s’est emparé de la 3e place du Raid. Encore dans le match, Team Réseau IXIO a terminé 4e, avec à bord Robin Follin, Jules Bidegaray et Pierre Quiroga. Cet équipage de jeunes est ce soir 3e au Général.

Les jeunes étaient bien inspirés aujourd’hui puisque six de leurs équipages se sont placés dans le top 10 ! CER 2 Ville de Genève (Victor Casas/Laurane Mettraux) a décroché une très jolie 5eplace. Saint-Malo/SNBSM (Antoine Ferrec), Lorina Mojito Golfe du Morbihan (Riwan Perron) et les Normands de Helvetia Blue By Normandy Elite Team (Aurélien Pierroz) ont bouclé le Raid de 23 milles aux 6e, 8e et 9e places.

Journée à oublier pour #SailingArabia et Cheminées Poujoulat

Deuxième au Général ce matin, l’équipage de #SailingArabia (Thierry Douillard) a dû se contenter de la 12e place aujourd’hui, un résultat bien en-deçà de ses espérances. Cheminées Poujoulat qui a débuté sa journée avec un problème de drisse a beaucoup souffert sur ce raid avec au final, une 21e place forcément décevante pour un marin de la trempe de Bernard Stamm. Mais on peut compter sur le Suisse pour remobiliser ses hommes et repartir du bon pied demain pour les Stades Nautiques à Dieppe.