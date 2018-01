Le salon TOURISSIMA réunit pour vous vos prochaines destinations, et ec dpuis 30 ans à Lille Grand Palais !

Depuis 30 ans , le salon vous permet de réaliser vos rêves d’aventures et de découvertes de pays en réunissant les acteurs du tourisme international.

France Bleu Nord vous propose de gagner un séjour d’une semaine en Egypte : Ecoutez l'antenne !

Cette année : VOTRE DESTINATION À L'HONNEUR : LA LORRAINE !

Découvrez La Lorraine qui sera la destination d'honneur du Salon Tourissima

Pour l'édition 2018 du Salon Tourissima de Lille, la destination à l'honneur sera La Lorraine, qui vous présentera lors du salon les destinations touristiques ainsi que toutes les activités de la région.

Quelle que soit la saison, la Lorraine vous accueillera à bras ouverts et vous proposera une multitude d’activités. Féru de patrimoine, amateur de grands espaces, mordu de sensations fortes, fin gastronome ou en quête de ressourcement, tous les choix sont permis.

Démonstrations culinaires, dégustations...

Retrouvez toutes les animations et les partenaires de La Lorraine sur le salon !

L'ESPACE BONNES AFFAIRES

Une multitude de séjours et voyages à des prix spécialement prévus pour le salon, pour partir en vacances au meilleur prix ! Vous en rêviez ? Le Salon du Tourisme a dégoté pour vous une multitude de bonnes affaires !

COIN DES BLOGUEURS

Vous rêvez de parcourir le monde ? Ils l’ont fait ! Les « blogs-trotteurs » vous accueillent sur le Coin des blogueurs afin de partager avec vous leurs expériences. Conseils, astuces, bons plans, ils vous donnent les clés pour voyager malin et vous font part de leurs anecdotes et histoires de voyages. Découvrez les blogueurs présents

Partir plus souvent et moins longtemps, tel est le nouveau credo pour de plus en plus de voyageurs prêts à sacrifier leurs vacances d’été au profit d’escapades express à déguster, le temps d’un week-end prolongé, tout au long de l’année, avec un programme culturel alléchant. Découvrez notre offre City breaks VILLAGE BELGE Partez à la pêche de nouvelles idées de séjours et de sorties loisirs proposés par nos voisins belges. Découvrez Mons, Dinant, Namur…la Belgique n’aura plus de secret pour vous ! Découvrez le village Belge HAUTS-DE-FRANCE Découvrez cette région pleine de richesses présentée au sein d'un espace spécialement dédié. Inutile de partir à l’autre bout du monde, il suffit parfois de rester chez soi pour voyager : Dans le temps : avec le Centre Historique Minier du NordPas de Calais, véritable musée de la mine, vestige de la culture minière, En mer : avec Nausicaa, plongez au cœur des océans et découvrez la mer, sa faune et sa flore de façon ludique etpédagogiqueDans l’espace : avec La Coupole, et son planétarium 3DDe nombreux autres sites et musées sont à visiter et de nombreuses activités à faire, vous n’aurez que l’embarras du choix !Découvrez le village Hauts de France au salon .

TOURISSIMA célèbre ses 30 ans à Lille Grand Palais

Pour l'édition 2018, le Salon Tourissima Lille, accueillera de nouveaux exposants qui seront présents du 26 au 28 janvier 2018 à Lille Grand Palais.

AMPA VOYAGES

Ampa Voyages est une agence de voyages spécialiste des voyages sur mesure, reposant sur une expérience significative de plus de 15 ans dans la conception de voyages, et proposant également un service de vente de voyage à domicile sur les villes de la métropole Européenne Lilloise.

Leur objectif est de vous permettre de réaliser le voyage qui vous ressemblera tout en vous offrant le maximum de souplesse sans jamais négliger la qualité ni votre sécurité.

Que vous souhaitiez partir en circuit, en séjours balnéaires, en croisière, en weekend, seul, en famille, en couple ou en groupe avec des tours opérateurs ou des agences locales, nous saurons vous proposer des voyages adaptés à vos envies.

ALISTAIR

ALISTAIR propose une gamme de valises et accessoires de bagages complète pour s'adapter à tous vos voyages.

Avec leur expertise en tant que meilleurs vendeur de valises sur Amazon leurs produits sauront vous satisfaire et vous accompagneront partout dans le monde.

ALLIBERT TREKKING

Allibert Trekking est agence de voyages spécialisée en randonnée et trekking née il y a 40 ans du désir de trois guides de haute montagne de vivre de leur passion. Ensemble, ils vont parcourir le monde : des Alpes à l’Himalaya, des Andes au Sahara, ces inlassables voyageurs explorent sans cesse de nouvelles destinations, et permettent à l’entreprise familiale de s’implanter solidement dans le secteur du voyage à pied.

Aujourd’hui, une équipe d’organisateurs, de logisticiens, et de plusieurs centaines de guides-accompagnateurs conçoivent et organisent plus de 1500 voyages, randonnées et trekkings à travers plus de 90 pays.

LA BALAGUERE

LA BALAGUERE est un tour-opérateur d’aventure français créé en 1985, spécialiste de la randonnée et le trek en France et à l’étranger, LA BALAGUERE est certifié "Tourisme Responsable" et vous propose plus de 650 destinations avec plusieurs dizaines de nouveautés chaque année.

Donner du sens à son itinérance et ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les voyages que vous offrent LA BALAGUERE.

KIT VOYAGES

Kit Voyages c'est 3 agences de voyages dans l’agglomération Lilloise, qui vous proposent des voyages sur mesure ainsi qu'une sélection de voyages qui saura vous satisfaire !

ELDORADO VOYAGES

Eldorado Voyages est une agence de voyage dirigée par Philippe MELUL, un grand spécialiste à votre disposition pour vos séjours en Amérique du Sud, Caraïbes et Amérique Centrale. Splendeur des Andes, mystère des cultures précolombiennes et fièvre latino, laissez vous séduire par un continent tout en couleurs et en musique !

NAUSICAA

Fin mai 2018, Boulogne-sur-Mer va offrir aux amoureux de la Mer l’un des plus grands aquariums du monde : une destination incontournable pour vivre l’immensité et la fragilité de l’Océan.

Locomotive touristique des Hauts-de-France, NAUSICAA ouvre une nouvelle page de son histoire et change de dimension. Les visiteurs se trouveront devant un bassin exceptionnel de 10 000 m3 pour un voyage en haute mer. Désormais, ce seront près de 60 000 animaux qui évolueront tout au long des 15 000 m² d’exposition. Aux espèces emblématiques déjà présentes s’ajouteront 22 000 animaux.

Ce projet d’envergure est porté par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais.

Situé entre le port et la plage, ce projet architectural imaginé par Jacques ROUGERIE, prendra la forme d’une raie manta englobant la structure existante.

NAUSICAA, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. NAUSICAA est un Centre de découverte de l’environnement marin unique en son genre, à la fois ludique, pédagogique et scientifique, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer.

En 25 ans, NAUSICAA a accueilli plus de 15 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur de la sensibilisation à l’environnement marin. La mission du Centre est avant tout de sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources et d’inciter chacun à agir. NAUSICAA est “Centre d’Excellence” de l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation.