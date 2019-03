Tournée des neiges 2019 à Hautacam avec France Bleu Béarn

France Bleu Béarn continue sa tournée des neiges 2019 et vous fait découvrir cette semaine, du 4 au 10 mars, les coulisses de la station de ski Hautacam et les villages de la vallée d'Argelès-Gazost.

Eric Bentahar continue la tournée des neiges 2019. Cette semaine la station de ski et de loisirs Hautacam et les villages de la vallée d'Argelès-Gazost sont à l'honneur.

Le domaine du Hautacam est à la fois une station de ski et un parc de loisirs ouvert en toutes saisons. Hautacam est la station naturelle et préservée par excellence pour tous les niveaux de skieurs, la garantie du plaisir de la glisse pour petits et grands. La Mountain Luge, une luge sur rails, est l'activité incontournable. De multiples plaisirs sont au rendez-vous avec de magnifiques panoramas, de délicieux produits régionaux, les eaux thermales...

