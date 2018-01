Col de la Pierre St Martin, Arette, France

Depuis qu'il a découvert leurs yeux bleus sur une photo d'un magazine télé, Jean-Michel est amoureux des Huskis. Après une première carrière sportive sur un vélo, ce compétiteur s'est lancé il y a trente ans dans l'activité des chiens de traîneaux.

En compétition d'abord, puis auprès du grand public pour faire découvrir des sensations de glisse unique grâce à cet attelage étonnant.

Installé depuis une dizaine d'années au Barca, au pied de la station de ski de La Pierre Saint-Martin (Béarn), Jean-Michel et son équipe proposent des parcours à travers la forêt enneigée à bord du traîneau.

Tiré par six chiens, vous pourrez profiter des paysages uniques de cet espace naturel, et vous retrouver au plus prêt de la neige et de ses animaux exceptionnels.

Cinquante chiens forment les attelages qui, tout au long de la saison, s'alternent pour accueillir un public toujours plus nombreux. Car on vient du monde entier pour un tournée d'une à deux heures dans la nature pyrénéenne et profiter de cette activités emblématique de la station.

Une belle façon de profiter de la neige après une journée de ski, ou en dehors des plaisirs de la glisse sur les pistes de la station.

Les sensations seront garanties, et le plaisir indescriptible quand vous serez embarqués dans cette aventure au Braca.