Tous prêts pour la dictée, sur France 3 vendredi 7 juin

Grandeur Nature, le spectacle des Bodin's, en direct sur M6 jeudi 18 avril à 21h

Avec plus de 400 représentations dans tous les Zéniths et les plus grandes salles de France et près d'1,2 million de spectateurs, Les Bodin's arrivent avec leur spectacle "Grandeur Nature" sur M6 jeudi 18 avril à 21h, en direct depuis le Zénith de Nantes Métropole.