Actuellement au Théâtre du Grütli à Genève "Las Piaffas" est la première production d’une pièce d’Aristophane » traduite par Serge Valletti

Le collégien Serge Valletti étudie « Les plaideurs » en quatrième. Il découvre que la pièce de Racine s'inspire d'un certain Aristophane qui écrivait des comédies au temps où Sophocle et Euripide s'échinaient au tragique.

Devenu écrivain et auteur comique, Valletti décide de retraduite les 12 pièces rescapées de cet auteur grec. « Toutaristophane » est lancé. Les détails de l’aventure avec Serge Valletti.

« Making of » de cette entreprise, « Histoire d'une traduction » détaille les spécificités du travail du traducteur et l’approche personnelle de Valletti sur des textes recopiés, retraduits au fil des siècles. L’auteur livre ses déductions sur l’écriture et les pratiques dramatiques de l'Antiquité. A la clé des révélations dignes de Sherlock Holmes.

« Toutaristophane » (7 tomes), « Histoire d’une traduction » édités chez « L’Atalante Théâtre ».

« La Piaffas » mise en scène Frédéric Polier Théâtre du Grütli, Genève, mar, jeu et sam 19h, mer et ven 20h, dim 18h, jusqu’au 11 mars.