Granville dans la Manche,1er port de pêche de coquillages de France attend plus de 60 000 visiteurs les 29 et 30 septembre 2018 pour le 16ème festival des coquillages et des crustacés.Dégustations, ateliers de cuisine, vente de produits frais...les amateurs de produits de la mer vont être servis !

Granville, France

Toute la mer sur un plateau à Granville est un évènement annuel qui fête les métiers de la mer, les produits de la pêche et de la conchyliculture. Avec plus de 60 000 visiteurs, le festival des coquillages et des crustacés de Granville est le 1er événement marin de Normandie.

Au programme de Toute la mer sur un plateau 2018 :

- De la gastronomie avec 20 tonnes de produits frais qui seront proposés sur le port de Granville : bulots, praires, coquilles Saint-Jacques, amande de mer…en provenance direct du pêcheur ou du conchyliculteur.

- Des démonstrations et ateliers de cuisine animés par les chefs de Manche Gastronomie du Terroir

- Un espace de vente de produits de la mer et bien sûr, la possibilité de dégustation d’assiettes de coquillages et crustacés.

Toute la mer sur un plateau à Granville (Manche)

Toute la mer sur un plateau 2018 c’est aussi :

Près de 50 exposants proposant des produits gourmands, des vins, de la décoration, des vêtements, du matériel, de l’artisanat…

La découverte des métiers de la filière pêche avec des expositions et des films.

La possibilité de baptêmes nautiques à bord de la bisquine La Granvillaise.

Des initiations au frisbee avec les Flying Bulots et la présence d’un fish truck Pavillon France pour découvrir les différentes variétés de poissons normands.

Toute la mer sur un plateau 2018 en pratique :

29 & 30 septembre 2018 à Granville (Manche) de 10h à 19h.

La Criée et place Guépratte, Rue du Port - 50400 Granville

Entrée gratuite. Restauration sur place