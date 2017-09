Toute la mer sur un plateau à Granville les 30 septembre et 1er octobre 2017

Toute la mer sur un plateau, le festival des coquillages et des crustacés de Granville attend tous les amateurs de produits de la mer. Dégustations, ateliers de cuisine, vente de produits frais …Toute la mer sur un plateau est le 1er événement marin de Normandie avec près de 60 000 visiteurs.

Granville dans la Manche est le premier port de pêche de coquillages de France. Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, lors de la 15ème édition du festival des coquillages et crustacés, le port de la Monaco du Nord fête les métiers de la mer, les produits de la pêche et de la conchyliculture.

Au programme de Toute la mer sur un plateau 2017 :

De la gastronomie : 16 tonnes de produits frais seront proposés sur le port de Granville : bulots, praires, coquilles Saint-Jacques, tourteaux, homards…les amateurs seront comblés.

Des démonstrations et ateliers de cuisine animés par des chefs normands.

Un espace de vente de produits de la mer et bien sûr, la possibilité de restauration sur place.

Toute la mer sur un plateau 2017 c’est aussi de nombreux exposants, des artistes de la mer, la découverte des métiers de la filière pêche avec des expositions, des chants marins et la possibilité d’embarquer sur la bisquine La Granvillaise.

Toute la mer sur un plateau 2017 en pratique :

Samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre 2017 de 10h à 19h.

La Criée et place de l'Amiral-Guépratte , Rue du Port - 50400 GRANVILLE.

Entrée gratuite. Restauration sur place.