Voici toutes les infos pratiques pour accéder au site de l'Escale, et ainsi profiter de la fête dans les meilleures conditions.

Sète, France

Selon votre moyen de locomotion, il existe plusieurs solutions pour accéder au centre-ville de Sète durant toute la durée de l'Escale.

Voitures

Deux parking relais sont mis à disposition : parking du Lido à l’ouest de la ville, situé entre Sète et Marseillan, et le parking des Eaux Blanches situé à l’est de la ville, dans la zone industrielle du même nom.

Des navettes bus gratuites sont mises en place pour relier ces parkings relais au centre-ville de Sète, et circuleront de 9h à minuit samedi et dimanche et de 9h à 20h le lundi.

Transports en commun

Cette année, à l’occasion de la manifestation « Escale à Sète », un dispositif spécial « Escale en Bus » se met en place les samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril.

L’ensemble des lignes seront gratuites durant ces 3 jours et leurs offres seront renforcées : plus de bus en journée avec des derniers départs à 22h !

Des bateaux-bus assureront des liaisons entre le Parking du Mas Coulet et la Criée (entre 9h et minuit – départ toutes les 20 minutes). Attention : les contraintes de circulation liées à l’événement imposent de procéder à certaines adaptations du réseau. Vous pourrez consulter l'ensemble des déviations prévues sur www.mobilite.agglopole.com.

Trains

Un train disponible toutes les heures.

Vous pourrez vous procurer vos billets aller-retour des TER pour vous rendre à Sète à partir du 19 mars au tarif de 5 €. À cette occasion, la SNCF met en place 15 000 places par jour soit 32 TER par jour durant le week-end du 31/03 au 2/04.