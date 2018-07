Besançon, France

A la période où on les abandonne le plus, France Bleu Besançon a décidé de s’occuper de vos toutous. Cet été, Pol Laurent a rencontré Justine Zehar, une coach-comportementaliste canin de Franche-Comté. Premiers réflexes, matériel indispensable, alimentation, préparation des vacances, tous les jours à 07h10 et 18h25, retrouvez les conseils de nos passionnés pour mieux vivre avec vos animaux à quatre pattes. Rencontrez aussi Jeko et Léon, nos deux complices.

Une série de 30 épisodes tournée par Jean-Francois Dehecq avec la complicité de Micropolis Besançon.

Tournage de la série Toutou l'été - Caroline GEHANT - Micropolis Besançon

1. Qu'est ce qu'un coach, un comportementaliste

Le rôle du coach, le rôle du comportementaliste Copier

2. A quel moment faire appel au comportementaliste

Le comportementaliste canin peut vous aider dans quels cas Copier

3. Accueillir et choisir un chien

Quelles questions se poser avant d'accueillir un chien et choisir le type d'animal Copier

4. Où peut-on adopter un chien

En refuge, en élevage, en animalerie,... où chercher un chien Copier

5. Pourquoi éduquer un chien

Eduquer un chien c'est une question de sécurité et de bien-être Copier

6. Les signaux à apprendre au chien

Apprendre les premiers signaux au chien : assis, debout, couché Copier

7. Apprendre le "pas bouger" au chien

Un signal plus difficile à apprendre : "pas bouger" Copier

8. Apprendre le rappel au chien

Pour la sécurité et éviter certains dangers, apprendre le rappel au chien Copier

9. Préparer l'arrivée d'un chien adulte ou un chiot

Préparer le panier, les gamelles, acheter l'alimentation... pour bien accueillir votre compagnon Copier

10. Premiers pas dans son nouvel espace

Laissez le chien vous découvrir, vous et son environnement, avant d'aller plus loin Copier

11. Les phases de croissance

La température, la respiration, la croissance... selon l'âge du chien Copier

12. L'alimentation du chien

Choisir les croquettes, évitez les boîtes, donnez les restes de repas Copier

13. Assurer son chien

Faut-il faire assurer son chien ? Tout dépend... un chien de race est fragile par exemple Copier

14. Les activités avec son chien

Sortez votre chien 30 mn minimum par jour, mais pensez aussi agility, cani-cross... Copier

15. Partir en vacances avec son chien

Votre lieu de vacances est-il adapté à votre chien ? On l'emmène ou pas ? Copier

Léon, star de Toutou l'été et compagnon de Pol Laurent - Caroline GEHANT - Micropolis Besançon

16. Faire garder votre chien durant vos vacances

Le pet-sitter, la pension, l'hôtel canin, pour garder votre chien durant vos vacances Copier

17. Préparer le départ en vacances avec votre chien

Le transport, le couchage, l'alimentation, les jouets... pensez au confort de votre chien Copier

18. Des règles différentes pour l'entrée de votre animal dans d'autres pays

Selon le pays, les règles d'entrée de votre chien sont différentes : papiers, vaccins, tatouages... Copier

19. Le voyage en voiture

Le chien doit être attaché dans la voiture, dans le coffre avec une grille, dans une caisse Copier

20. Le voyage en train

Moins de 6 kgs, votre chien doit être en panier, plus de 6 kg il doit porter une muselière Copier

21. Le voyage en avion

Un chien de moins de 8 kg peut être en cabine, plus de 8 kg il sera en soute Copier

22. Partir en randonnée

Votre chien a-t-il la condition physique ? Il faut l'entrainer... Copier

23. Se faire rencontrer plusieurs chiens