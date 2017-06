France Bleu Provence est partenaire de la 16ème édition du Trail de Cassis le dimanche 11 juin.

Organisé par la ville de Cassis et la sélection Athlétisme du Club « SCO Cassis » le trail de Cassis va vous faire découvrir la ville autrement. Départ et arrivée sur le port, 650m de dénivelé et une vue imprenable depuis les hauteurs de Cassis.

Un trail de 16km et un parcours magnifique.