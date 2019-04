TRAINSMANIA 2è édition du Salon Européen du Modélisme et Fête du Train Miniature à Lille Grand Palais les 3, 4 et 5 mai

Lille Grand Palais accueille la 2ème édition du Salon Européen du Modélisme les 3, 4 et 5 mai : TRAINSMANIA. Sur 6000m2 et 130 exposants TRAINSMANIA fait partager les joies du train miniatures, les loisirs créatifs et la découverte du monde des miniatures pour toute la famille.

Lille, France

Des passionnés au service des passionnées ont programmé ce salon avec tout ce qui touche le monde ferroviaire avec des maquettes hyper réalistes, des conférences, des concours, des idées de pilotages avec ordinateurs, des secrets de réalisations et les 75 ans de JOUEF…

TRAINSMANIA le salon Européen du Modélisme et la Fête du Train Miniature les 3, 4 et 5 mai à Lille Grand Palais avec France Bleu Nord.

TRAINSMANIA, joie des mondes miniatures pour les familles !

6000 m2, 15 000 visiteurs, 130 exposants soit 250 participants qui feront le spectacle, toute l’Europe du train miniature sera à nouveau réunie pour cette 2ème édition TRAINSMANIA à Lille Grand Palais.

Les temps forts du salon :

- Mondes ferroviaires : des maquettes hyper réalistes et animées de train miniature, de l'Angleterre Victorienne à la toundra russe, en passant par une grotte préhistorique… -Défi Iles au large : un réseau communautaire de 20 modélistes réunis pour reproduire un petit monde imaginaire, sur des iles, d’une surface totale de 100 m2 !

- Concours de diorama : taille 21 x 29,7 cm (A4), une scène créative dont le thème est le train. -Espace “Makers” et nouvelles technologies : imprimantes 3D, découpe laser, réalité virtuelle. -15 conférences : de l'initiation à la construction jusqu’au pilotage des trains par ordinateur.

-1er Trophées de l'innovation du modélisme ferroviaire : décernées par les rédactions de LR PRESSE.

-75 ans de JOUEF : exposition de la célèbre marque nationale de notre enfance.

Gagnez vos PASS en écoutant France Bleu Nord

Les organisateurs, 4ème génération de passionnés :

Christian Fournereau est à l’initiative de TRAINSMANIA. Assisté par son fils Benjamin, Christian dirige le groupe LR PRESSE, entreprise d’édition fondée en 1937 par son grand-père, artisan à l’origine du modélisme ferroviaire en France. Aujourd’hui, la société bretonne édite des magazines principalement pour les passionnés de train miniature en France et en Europe : LOCO-REVUE est le premier magazine français consacré au modélisme ferroviaire et à la passion pour les trains, CLES POUR LE TRAIN MINIATURE pour tous ceux qui découvrent ce loisir, VOIE LIBRE, également en anglais, pour les créatifs en voies étroites, et FERROVISSIME sur l’histoire des trains français. L’éditeur s’est également diversifié avec LR MODELISME, fournisseur de produits sur internet. Avec TRAINSMANIA, il souhaite partager à tous la passion créative et les innovations de ce loisir.

QQ images en attendant le Salon ...

Informations et billetterie : www.trainsmania.com – Billet prévente (tarif préférentiel jusqu’au 21/04 : adulte 10,80€ -jeune 6 à 18 ans 9€ -famille (2 adultes 2 enfants) 28€, enfant <6 ans gratuit.