Traversée de Bordeaux à la nage avec France Bleu Gironde

Dimanche 23 juin 2019, sur les quais du port de la Lune

Êtes-vous prêts à plonger dans les eaux dorées de la Garonne ? Alors, préparez vos palmes et une bonne combi et venez défier le fleuve en participant à la Traversée de Bordeaux à la nage, organisée par Marc Lafosse (champion de France du 50 mètres brasse en 2006), dimanche 23 juin ! Dès 12h30, départ depuis le ponton d’honneur (quai Richelieu) rive gauche, et arrivée au port de la Bastide, sur la rive droite.

Jeudi 13 juin dès 9h00, Isabelle Wagner reçoit dans La vie en bleu, Anthony Faye, triathlète aux Girondins de bordeaux et membre de la commission sport de l'association "Les liens du cœur" et Julie Thomas, cardiologue et vice-présidente de l'association.

Inscriptions en ligne ICI !

Cette 13ème édition de la traversée de Bordeaux à la nage se déroule cette année dans le cadre de l'EDF Aqua-Chalenge. Les participants relieront les deux rives de la Garonne via un parcours de 1700 mètres en plein cœur de la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une manifestation unique qui a aussi pour de sensibiliser les participants et les spectateurs à l’environnement et à la préservation de la Garonne.