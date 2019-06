Traversez les frontières et les générations avec le Festival Tamazgha

France Bleu Provence est partenaire de la 14ème édition du Festival Tamazgha du 19 au 22 juin 2019, au 15ème Art et Parc Billoux - Théâtre de la Sucrière (Marseille 15ème).

Le festival Tamazgha est produit par Sud Culture, une association créée par des passionnés de musique réunis autour d’un projet de valorisation de patrimoine musical et culturel nord-africain, en particulier berbère.

Entre mémoire des traditions et métissages actuels, le festival se déroule selon un concept d’expression partagée, mêlant professionnels et amateurs, musiciens et mélomanes, petits et grands.

Le festival illustre depuis sa création en 2006, une certaine volonté de rendre la culture accessible à tous, en offrant une programmation ambitieuse réunissant valeurs montantes et artistes confirmés.

Traversez les frontières et les générations

Le mercredi 19 juin vous pourrez vous initier aux rythmes berbères et nord-africains, pratiques vocales, instrumentales, et improvisations.

MERCREDI 19 JUIN (14h-17h) Pratiques artistiques avec Noureddine Chenoud

Le jeudi 20 juin Lounis Hammache qui sillonne toute la Kabylie depuis plus de 60 ans, au son de sa Gheïta (sorte de hautbois), animera une conférence musicale afin de présenter son album qui retrace des œuvres inédites liées à cette tradition musicale ancestrale.

Le vendredi 21 juin les mélodies de l'artiste Kabyle Murend Nnegh, entre tradition et modernité, vous feront voyager à travers toute l'Algérie...

VENDREDI 21 JUIN (20h30) Au 15ème Art, 178 avenue de Saint-Louis 13015 Marseille

Le samedi 22 juin retrouvez en concerts exceptionnels lors de la soirée de clôture Tarik Aït Menguellet (TAM), Lounis Hammache et Rabah Asma.

FESTIVAL TAMAZGHA #14 19 au 22 juin 2019, au 15ème Art et Parc Billoux - Théâtre de la Sucrière (Marseille 15ème)

Plus d'infos ici