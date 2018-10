France Bleu Provence est partenaire de la 4e édition de Horror's Project, le samedi 3 novembre à partir de 18h jusqu'à 0h00, à la salle La Farandole de Forcalqeiret.

Après 1 an de sommeil, l'association JAM'S PROJECT revient encore plus fort ! Au programme cette année trois maisons de l'horreur grandeurs nature où peur et angoisse seront de mise. Un mini village hanté où de nombreuse activités et moment de détente seront au rendez vous.

JAM'S PROJECT est une jeune association loi 1901 de Forcalqueiret organisant des événements et manifestations pour tous les âges depuis près de quatre ans. Natifs de ce village, son but : le faire vivre! Les membres du bureau d'une moyenne d'âge de 26 ans, et la trentaine de bénévoles forment une équipe dynamique et familiale.

Le concept change cette année, plus de réservation:

Deux types d'entrées - Un seul prix => 5€

- Le Ticket Orange : Donne accès au Manoir Hanté (Maison enfant) et aux activités extérieurs (Maquillage, Parcours Zombie, Château Gonflable).

- Le Ticket Rouge : Donne accès aux Trois Maisons de l'Horreur

Vous allez trembler !

Pour patienter, des activités auront lieu dans l'Horror's Village, stand de maquillage, jeux et animations sauront divertir le plus jeune public. Sans oublier le coin snack, avec boissons chaudes, gourmandises et restauration rapide.

Le Manoir Hanté est destiné aux plus petits, un manoir avec des lumières et décorations vous plongeant dans une ambiance ténébreuse. La maison de l'horreur, dans la salle des fête méconnaissable, des visites organisées par groupe pour de plus grands frissons! Entièrement revisité cette année... Accrochez vous.

Et pour finir, la nouveauté de cette année: La Forêt du Passeur. Une mission, sortir de la forêt avec une pièce d'Or pour pouvoir payer le passeur... Tout en restant en vie...

TARIF POUR LA VISITE: Entrée unique 5€

Renseignements:

Sur notre page Facebook : Jam's project

Par e-mail : jamsproject83136@gmail.com

Par téléphone : 06.68.38.86.55