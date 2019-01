Tremplin musique des deux rives 2019

Le Tremplin musique des deux rives fête sa 7eme édition.

Destiné à valoriser les talents des habitants de Bordeaux et de son agglomération le Tremplin musique des deux-rives est ouvert à tous les artistes et à toutes les musiques. Du 5 au 26 janvier 2019, huit soirées de sélection se tiennent dans huit lieux de Bordeaux, de la rive droite et du sud de Bordeaux métropole.

Chaque soirée verra concourir cinq candidats, artistes individuels ou formations collectives pré-sélectionnés sur dossier, pendant 20 minutes sur scène. Ils seront départagés par le vote du public et par un jury composé de professionnels de la musique et de représentants institutionnels. L'artiste ou le groupe ayant réuni le plus grand nombre de votes sera sélectionné pour la finale le 9 février à la Rock School Barbey de Bordeaux.

Les dates des concerts de présélection

Zone 1 Bordeaux Caudéran : samedi 5 janvier 2018 à la Pergola (Bordeaux).

Zone 2 Bordeaux Métropole Sud : vendredi 25 janvier 2019 à la salle Gérard Philippe (Martignas-sur-Jalles).

Zone 3 Bordeaux Nord : mercredi 8 janvier 2019 à la salle des fêtes (Bordeaux Grand Parc).

Zone 4 Bordeaux centre : samedi 19 janvier 2019 à l'Athénée Joseph Wresinski (Bordeaux).

Zone 5 Bastide Queyries : vendredi 18 janvier 2019 au centre d'animation des Queyries (Bordeaux).

Zone 6 Rive droite : samedi 12 janvier 2019 au Rocher de Palmer (Cenon).

Zone 7 Bordeaux Sud, Nansouty, Saint Genès : vendredi 11 janvier 2019 au centre d'animation Argonne (Bordeaux).

Zone 8 Bordeaux Ouest : samedi 26 janvier 2019 à la salle Quintin Loucheur (Bordeaux) .