C'est le 27 décembre 1970, jour de la Saint Jean, à Plouharnel près de Carnac, que Jean Chocun, Jean-Paul Corbineau et Jean-Louis Jossic prennent flûte et guitares pour interpréter devant quelques amis la "Pastourelle de Saint-Julien". La semaine suivante, ils jouent trois airs dans un bal breton à Nantes. L'un des danseurs, ce jour-là, les surnomme Tri Yann An Naoned (Les Trois Jean de Nantes), un nom qu'ils adoptent immédiatement. En février 1972 ils enregistrent un 33 tour pour un jeune label breton : Kelenn. C'est ainsi que l'album "Tri Yann An Naoned" est enregistré en juin 1972.

Poussé par le succès naissant et dans l'impossibilité de se produire en concert loin de Nantes, le groupe passe professionnel en janvier 1973, sans l'avoir réellement cherché ni imaginé quelques mois auparavant. Tri Yann An Naoned devient alors Tri Yann. Le mouvement folk américain des années 60-70 influence le groupe, tout comme les groupes irlandais, ou alors d'autres groupes bretons : importance des vocaux, absence d’instruments traditionnels régionaux, utilisation de la guitare acoustique, du banjo, du dulcimer et de la contrebasse. Le répertoire est emprunté aux folklores de Bretagne, d’Irlande et du Québec. En avril 2016, Tri Yann participe à la tournée de la Saint-Patrick en amont de la sortie effective de leur nouvel album La Belle Enchantée. Cette année, le groupe fête 45 ans de scène.