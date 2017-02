TRIBUTE FEST III à Saint-Lô

Samedi 29 avril 2017 la salle Le Normandy à Saint- Lô dans la Manche va vibrer au son de la 3ème édition du SAINT-LÔ TRIBUTE FEST, une soirée de concerts 100% rock.

Après le succès du Tribute Fest II en 2016 à Saint-Lô, Le Normandy accueille à nouveau cette année quatre "cover-bands" c’est-à-dire des groupes copies conformes au originaux, pour une soirée 100% rock. Au programme de la 3ème édition du SAINT-LÔ TRIBUTE FEST : les plus célèbres titres d’AC/DC, de Police, d’Ozzy Osbourne et de Nirvana pour une soirée de folie digne des plus légendaires concerts de rock.

Les groupes de l’édition 2017 du SAINT-LÔ TRIBUTE FEST :

Le groupe Riff/Raff composé de musiciens normands est le clone du groupe légendaire AC/DC.

BACK TO THE POLICE : tribute to Police pour revivre la magie des concerts du groupe mythique de Sting.

OSSY OZZY : tribute to Ozzy Osbourne.

NEVERMIND : tribute to Nirvana

Le SAINT-LÔ TRIBUTE FEST 2017 en pratique :

Le Tribute Fest III samedi 29 avril 2017 à partir de 20h, Salle Le Normandy à Saint-Lô.

Tarifs : Pré-vente : 20 € ( hors frais de réservation) / sur place 25 € / moins de 12ans 10 €

Billetterie sur le site du Normandy à Saint-Lô : RÉSERVEZ VOS PLACES