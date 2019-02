TRIBUTE FEST V le 27 avril à Saint-Lô

Saint-Lô, France

Trois "cover-bands" - des groupes copies conformes aux originaux - sont au programme du Tribute Fest 2019 au Normandy.

Les plus célèbres titres d’ACDC, de TOTO et de MOTORHEAD vont faire bouger le public lors de cette soirée digne des plus grands concerts de rock.

Au programme du Saint-Lô Tribute Fest 2019 :

ACDC par The Jack :

TOTO par Hold the Live

MOTORHEAD par No Class

Le Saint-Lô Tribute Fest 2019 en pratique :

Samedi 27 avril à la salle Le Normandy - Place du champs de Mars- 50000 Saint-Lô

Ouverture des portes à 20h / Début des concerts à 20h30

Tarifs : 25€ en prévente (hors frais de réservation) / 30€ sur place / 10€ pour les moins de 12 ans

Billetterie sur le site du Normandy à Saint-Lô : RÉSERVEZ VOS PLACES

France Bleu Cotentin, partenaire duTribute Fest vous offre vos places pour cette soirée de concerts.