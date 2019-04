Trinat'emploi 2019 à Saint-Louis

Saint-Louis, Alsace, France

Trinat’Emploi

- vendredi 5 avril au Forum à Saint-Louis de 9h à 18H

- 40 entreprises des 3 Frontières

- 20 entreprises Suisses et Allemandes

- plus de 1000 offres d’emploi

- 20 organismes de formation

Saint-Louis Agglomération et la Mission Locale Sundgau 3 Frontières organisent le troisième salon Trinat’emploi au Forum de Saint-Louis le vendredi 5 avril 2019 entre 9 h et 18 h, en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, Pôle Emploi, Acteco 3F, la CCi Alsace Eurométropole et la Chambre de Métiers d’Alsace. Pour avoir un premier aperçu des entreprises et des acteurs de l’emploi et de la formation présents, rendez-vous sur la page www.trinatemploi.fr !

Pensez à venir avec vos CV en Français et en Allemand

Ecoutez les offres en alsacien chaque jour à 8h50 et 15h40 en direct ou sur notre site dans la rubrique "Emploi transfrontalier".

Différents secteurs d'emploi seront présents :

* BTP

- la Fédération du BTP du Haut-Rhin sera présente

- promotion et valorisation des métiers du BTP

- information sur les offres d’emploi du BTP

- information sur les formations

L’offre du jour : maçon, conducteurs d’engins, électriciens, etc.

* Industrie :

- de nombreuses industrie seront présentes

- des opportunités nombreuses dans la pharmacie, la plasturgie, la mécanique, etc.

Offres d'emploi : opérateurs de production, techniciens de laboratoire, techniciens bureau d’études, chercheurs,...

- Commerce-Restauration :

- des enseignes de la grande distribution

- des représentants de la restauration

Offres d'emploi: employé de libre-service, caissier, cuisinier, serveur, ...

- La Formation

-20 organismes de formations

-les Centres de formation pour apprentis

-venez faire évoluer vos compétences grâce à la formation