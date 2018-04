Votre Forum Emploi 100% local et 100% Métiers du Commerce, du Marketing et de la Communication revient pour la 3ème édition : JOB’IN’CO#3 ! Rendez-vous au CESCOM à Metz mardi 10 avril prochain avec France Bleu Lorraine : conseils, accompagnements et recrutements sont au programme.

Décrochez votre contrat

Etudiant.e.s, jeunes diplômé.e.s, demandeurs d'emploi ou encore en reconversion professionnelle : rendez-vous au CESCOM pour Job'in'co ce mardi 10 avril, à partir de 9h pour le seul forum emploi des métiers du commerce, du marketing et de la communication de la Région Est.

Forum emploi

Le Forum Emploi JOB'IN'CO, c'est du conseil, de l'accompagnement, de l'emploi, du recrutement dans un même lieu, sur une journée autour de 3 Villages :

Le Village Conseils dont l'objectif est d'accompagner et de guider les candidats dans leurs recherches d'emploi à travers 10 étapes incontournables pour décrocher un emploi !

dont l'objectif est d'accompagner et de guider les candidats dans leurs recherches d'emploi à travers 10 étapes incontournables pour décrocher un emploi ! Le Village Recruteurs dans lequel sont réunis toutes les entreprises, de tous secteurs d'activités (banques, communication, commerce, automobile, assurance, audit, transport, informatique, digital...), qui recherchent des candidats en stage, en alternance, en CDD ou encore en CDI dans les métiers du Commerce, de la Communication et du Marketing.

dans lequel sont réunis toutes les entreprises, de tous secteurs d'activités (banques, communication, commerce, automobile, assurance, audit, transport, informatique, digital...), qui recherchent des candidats en stage, en alternance, en CDD ou encore en CDI dans les métiers du Commerce, de la Communication et du Marketing. Le Village de la Formation et de l'Alternance qui réunit les établissements de formations qui proposent des formations dans les fonctions commerciales et qui pourront donc présenter leurs formations et recruter les candidats présents pour ces dernières​.

Job'In'Co 2017 © Radio France - Damien Colombo

France Bleu Lorraine en direct

Retrouvez France Bleu Lorraine tout au long de la journée, en direct depuis le forum Job'in'co. Nous vous ferons découvrir les entreprises présentes, les postes à pourvoir ou encore les profils recherchés.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Job'in'co et décrochez peut-être votre contrat dans les fonctions commerciales, dans le domaine du marketing ou de la communication.

