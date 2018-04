Les inscriptions pour la 34ème édition de la Truffe de Périgueux sont ouvertes, ce grand concours estival de chanson française en partenariat avec le CLAP de Périgueux est ouvert aux auteurs-compositeurs-interprètes.

Vous êtes auteur-compositeur-interprète, tentez votre chance au concours de chanson française la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu qui favorise l'émergence de nouveaux talents. Inscrivez-vous jusqu'au 8 juin et gagnez votre place en finale pour ce grand concours qui se déroulera le vendredi 24 août 2018 au parc Gamenson de Périgueux devant plus de 3 000 personnes, une soirée événement diffusée en direct sur France Bleu et en vidéo sur francebleu.fr Un jury désignera, mi juin, 5 groupes et artistes auteurs-compositeurs- interprètes invités à participer à la demi-finale le vendredi 24 août à 14h au parc Gamenson, puis se seront 3 finalistes qui participeront à la grande soirée en public le jour même dès 20h30.

► téléchargez le formulaire d'inscription | le réglement du concours

Edition 2017, le replay vidéo

Revivez en vidéo l'édition 2017 de la finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu ce concours de chanson française qui a consacré Alysce chez les auteurs-compositeurs-interprètes et Emma Djelill chez les interprètes.

► la Truffe de Périgueux 2017

► le CLAP de Périgueux