U Catenacciu di Sartè

Sartène est la ville du Catenacciu depuis sa fondation au XVe siècle. Moment fort de la semaine Sainte cette procession est connue dans le monde entier. Le nom du Catenacciu « homme enchaîné »vient de « catena », qui signifie chaîne en latin et en Corse. Il se déroule lors de la procession du Vendredi saint. Le pénitent effectue un chemin de croix de 2km qui symbolise la montée du Christ au calvaire à travers la ville.

Le pénitent est vêtu d'une aube et d'une cagoule rouge, seul le curé de la paroisse connaît son nom. Il porte une croix d'un poids de 34 kg et des chaînes de 18 kg aux pieds. Il est aidé dans son calvaire par le pénitent blanc qui symbolise Simon de Cyrène.

C’est naturellement que le chœur de Sartène a décidé de composer une œuvre autour de cet événement. Ce projet nous tient à cœur depuis longtemps car notre groupe est ancré à Sartène et Sartène est ancrée en lui. Ce « Catenacciu di Sartè » est composé par Jean Paul Poletti et Jean Louis Blaineau. Les auteurs sont Cecce Ferrari, Cecce Lanfranchi et Stéphane Paganelli.

Ce « Catenacciu di Sartè» sera interprété par « le chœur de Sartène », le chœur de la confrérie de Sartène du « santissimusacramentu », et le groupe polyphonique « Pumonte ».