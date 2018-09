Dernier rendez-vous du festival "Contes en chemin" en Haut-Val-de-Sèvre.

Ce concert épique proposé par la Compagnie "Le cri de l'armoire" est une autre lecture de "L’Odyssée".

Sous prétexte de tradition, nous véhiculons des images archaïques conçues et arrangées par des hommes au sujet des femmes. À nous, aujourd’hui, d’être du côté de Pénélope… Quant à Ulysse, non seulement il ne sauve personne, mais en plus, il mène ses compagnons à leur perte.

Que ce soit slamé, clamé ou crié, c’est décidé : écorchons Ulysse, libérons Pénélope !

Avec : Marien Tillet (récit et violon) et Mathias Castagné (guitare)

Rendez-vous

Vendredi 28 septembre 2018

Saint-Maixent-l’École

Espace Agapit

20h30