Un accueil VIP aux 12 heures boulistes de Marseille, un séjour à Gréoux et un package "famille" à gagner cette semaine

Tous les jours, France Bleu Provence vous offre de magnifiques cadeaux. C'est encore le cas cette semaine dans nos jeux sur l'antenne et sur francebleu.fr ! Tentez votre chance.

A gagner dans "Le Provence Poursuite" de 9h à 10h du lundi 21 au vendredi 25 août

A l'occasion des 12 heures boulistes le samedi 2 septembre sur les plages du Prado à Marseille : un accueil VIP pour deux personnes, dîner de gala et 2 triplettes.

"Le Provence Poursuite", avec Mélanie Masson : une énigme, des indices et un lieu, une spécialité, ou une personnalité de Provence à identifier. Tirage parmi tous les gagnants de la semaine vendredi à 9h50.

A gagner dans "Le Tatoutécouté" de 16h à 16h45 du lundi 21 au vendredi 25 août

Un séjour à Gréoux-les-Bains à l'occasion du Gréoux Jazz Festival : une nuit et un repas pour 2 personnes (à utiliser pendant le festival, entre le mercredi 6 et le dimanche 10 septembre).

"Le Tatoutécouté", votre jeu de fidélité avec Cédric Frémi : un extrait de l'antenne et une question pour tester votre assiduité à France Bleu Provence. Tirage parmi tous les participants de la semaine vendredi à 16h50.

A gagner dans le Bar de la Plage, du 12 au 18 août

Des invitations en famille (2 adultes et 2 enfants) en paix d'Aix pour :

Pour gagner : écoutez bien l'antenne. Le Bar de la Plage peut ouvrir à tout moment entre 6h et 9h et entre 16h et 19h : dès que l'animateur vous le dit, composez le 04.42.38.08.08, et donnez-nous le mot de passe pour participer au tirage du vendredi 17h45. Le mot de passe vous est communiqué très régulièrement toute la journée !

A gagner sur francebleu.fr

Des invitations au dîner-spectacle cabaret du vendredi 25 août à Bouc-Bel-Air sont à gagner ici

Le mug France Bleu Provence est toujours en jeu ! POUR LE GAGNER : CLIQUEZ ICI !

Le mug France Bleu Provence est à gagner cette semaine © Radio France

Le chapeau de paille, le bloc-notes et le stylo France Bleu Provence sont toujours en jeu sur notre site. Lisez bien les règles du jeu et vous ferez partie de nos nombreux gagnants ! POUR JOUER : CLIQUEZ ICI !