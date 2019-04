Un bon dans le temps avec la 13 ème Foire Médiévale de la quinzaine

France Bleu Provence est partenaire de la 13ème FOIRE MEDIEVALE DE LA QUINZAINE, les 27 & 28 Avril 2019 à SAINT MAXIMIN LA Ste BAUME.

Le week-end du 27 et 28 avril 2019, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume plongera dans l’imaginaire médiéval romantique et chevaleresque

Pour sa 13ème édition, la « foire médiévale » proposera un condensé des images fantasmatiques associées au Moyen Âge. Les visiteurs vivront une expérience merveilleuse mêlant l’étrange, le mystère, le fantastique, aux abords de la basilique, un lieu symbolique du Moyen Âge.

Artisans et marchands feront découvrir les métiers et produits d’autrefois, avec le travail du cuir de la pierre, de la ferronnerie, la présentation d’objets d’art, d’étoffes, d’épices, d’armures ou encore d’instruments de musique sans oublier les tavernes où nos visiteurs pourront ripailler à souhait.

La porte du temps s’entre-ouvre et visiteurs, petits et grands se retrouvent dans cette petite bourgade du 13ème siècle .

La cité entière sera imprégnée par cette atmosphère chimérique. Autour de la Basilique, des spectacles de troupes, des contes, des légendes et des chants fantastiques, évoqueront les croyances, les superstitions et le surnaturel du Moyen Âge. Les campements reconstitueront la vie quotidienne de l’époque, tandis que musiciens et saltimbanques déambuleront dans les rues de la cité.

Au programme :

Samedi 27 Avril

9h30 - Ouverture de la foire

11h00 – Grand défilé médiéval au départ du jardin de l’Enclos

Animations déambulations, combats tout au long de la journée

19H00 – Fermeture de la foire

Nous vous rappelons l’ouverture des tavernes le samedi soir, animées par les troupes de musique.

Dimanche 28 Avril

9h30- Ouverture de la foire

Animations déambulations, combats tout au long de la journée

15h00 - Grand défilé médiéval au départ du jardin de l’Enclos

17h30 – Spectacle offert par toutes les troupes sur le Parvis Charles II d’Anjou

18h30 – Fermeture de la foire