Dimanche 21 mai 2017 au château du Rozel dans la Manche à quelques kilomètres de la commune des Pieux dans la Hague, 25 écrivains locaux se mettent en scène pour la 2ème édition de l'évènement littéraire et théâtral "Un château à la page".

"Un château à la page" a pour vocation d’associer le patrimoine culturel et architectural du Cotentin en Normandie. Les auteurs présents pour proposer leurs livres sont membres de l’association organisatrice "Les Auteurs en Cotentin" . Ils mettent en scène leurs œuvres, les présentent en costumes, entourés d’objets et de décors évoquant leurs ouvrages.

Dans le cadre exceptionnel du Château de Rozel, demeure historique de la Manche inscrite sur la liste des Monuments historiques, les visiteurs pourront croiser un seigneur, un sans-culotte, un chevalier, un paysan normand ou encore un instituteur du siècle dernier.

"Un château à la page" au Rozel se déroule sans interruption de 10h à 18h. Tout au long de la journée des lectures et saynètes seront proposées par Nanou et par la Compagnie A fleur de mots. Bernard Carbonnel auteur et graveur animera un atelier gravure de 10h30 à 17h00.

Le programme "Un château à la page" 2017 au Rozel :

Jeux de scène:

11h00 : La Compagnie A fleur de mots - Saynète théâtralisée

11h30 : Krystin VESTERALEN - Conterie

14h30 : La Compagnie A fleur de mots - Saynète théâtralisée

14h45 : Michel LEBONNOIS - Les voyages de Doudou lion (pour enfants)

15h00 : Krystin VESTERALEN - Conterie

15h45 : Michel LEBONNOIS - Les voyages de Doudou lion (pour enfants)

16h00 : La Compagnie A fleur de mots - Saynète théâtralisée

Lectures d’extrait :

11h45 et 13h45 : Bernard BOSTFFOCHER - Poésies (lu par Nanou)

14h15 : Jean-Claude BOSCHER – Erick de Briovère

14h15 : Bernard CARBONNEL - Ciels (lu par Nanou)

14h30 : Maud FAUVEL - Tranches de vie

14h45 : Joseph FROMAGE - Les aventuriers su soleil d'Italie (lu par Nanou)

15h15 : Jocelyne LEMAIRE-LENOIR - Une maîtresse

15h30 : Daniel LESAGE - Les Horsains (lu par Nanou)

15h45 : Stéphane MARTIAL - Ici et maintenant

16h00 : Jacques LAMACHE - Cidre et sentiments-HAGUE chroniques du littoral

16h15 : Laurence METAYER - Si éloignés (lu par Nanou)

16h30 : Jean-Noël NOURY - D'une guerre à l'autre

16h45 : Michel LEBONNOIS - Marie la Normande (lu par Nanou)

17h00 : Françoise SAVEREUX - Miss des Iles (lu par Nanou)

"Un château à la page" investit le château du Rozel dans la Manche en Normandie

Dimanche 21 mai 2017, "Un château à la page", évènement littéraire et théâtral invite les curieux , les accro de la lecture , les passionnés d’architecture à rencontrer les Auteurs en Cotentin au sein du château du Rozel, de 10h à 18h.

L’entrée est libre.