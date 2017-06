Un concours national d'agility ce dimanche à Echillais près de Rochefort [VIDEO]

Un concours national d'agility, agilité en français, était organisé ce dimanche à Echillais, au sud de Rochefort. Une centaine de participants venus de toute la France y ont pris part. Un sport, fait d'obstacles à franchir, éprouvant pour les chiens comme pour les maîtres. Reportage.

Séverine vient de finir son parcours, essoufflée mais heureuse. Elle et sa chienne Gaïa ont réalisé un sans-faute : "c'est génial, surtout que le parcours était compliqué". Et cela enchaîne, sur le terrain d'à côté, Patrick finit son tour, épuisé, son Berger belge a fait tomber une barre, sous l’œil des juges : "je n'ai peut-être pas assez freiné. Pour 99% des cas, c'est le maître qui est fautif. Moi je suis déçu mais mon chien lui s'en fiche (rires)". Même constat, pour Sylviane, au pied de sa tente, plutôt lucide sur son passage : "Je n'avais pas les jambes, donc j'ai fait des erreurs, de placement et de conduite. Je me suis retrouvée du mauvais côté. Dans ce sport, il faut aider le chien, le guider et malheureusement cela n'a pas été le cas".

Sur le parcours, des passerelles, tunnels et autres obstacles à franchir en 45 secondes en moyenne © Radio France - Nathan Mergy

On vient d'un peu partout, de Charente, de Normandie et même de La Réunion. George lui est anglais et on le retrouve avec Diana, sur un banc, les yeux fermés : "Comme j'ai déjà fait la reconnaissance du parcours, Je me le répète maintenant dans dans la tête, obstacle par obstacle, avant d'y aller dans quelques minutes". Après chaque passage, chaque chien a le droit à sa récompense, bien sûr. Sophie, dossard 33, en termine juste avec son Border Collie : "Il faut lui faire comprendre que c'est un jeu, comme nous nous amusons à jouer au tennis ou aux cartes. Lorsqu'il est encore tout bébé, à deux ou trois mois, nous pouvons l'initier à l'agility". Un jeu qui reste tout de même une compétition car sur les 150 participants du jour, seuls quelques-uns participeront au championnat de France l'an prochain.

Trois juges notent toute erreur du chien et de son maître sur le parcours © Radio France - Nathan Mergy

Certains ont même dormi sur place afin d'être en forme pour les épreuves (très) matinales © Radio France - Nathan Mergy