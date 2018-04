Le 29 avril 2018 de 10h à 18h, c'est la 23ème édition d'un" dimanche de fête à la campagne" 27 exploitations agricoles vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur métier et leurs productions.

Petits et grands pourront découvrir des exploitations agricoles du département à travers de nombreuses animations concoctées par les agriculteurs.

Vivez une journée à la ferme

Variées et variables selon les sites, les animations raviront petits et grands :

- visites libres ou commentées de l’élevage, des caves et des vignes, des serres...Dégustations.

- marche gourmande, balades en calèche, baptêmes poney, tours en tracteurs

- tonte des moutons, transhumance, traite des chèvres

- ateliers rempotage, …

De nombreuses nouveautés en 2018

Secteur Bitche :

o 1 nouveau site à découvrir : la ferme de Beau printemps (n°1) à Petit-Réderching

o Inauguration de l’atelier glace à la ferme du Kleinwald (n°2) à Breidenbach

Secteur Sarrebourg / Château Salins :

o 1iere participation du domaine de Lindre (n°5) avec un accès libre à l’exposition « La vie au cœur des étangs »

Secteur Forbach / Boulay / Bouzonville :

o Nouvelle animation à la ferme de la Nouvelle prairie (n°11) à Niedervisse : des tours en tracteurs !

o Inauguration du nouveau magasin de vente directe à la ferme Bel Air (n°12) à Landroff

o Focus sur les plantes mellifères chez l’horticulteur GOBY (n°10) à Holling

Secteur Metz :

o La biquetterie (n°14) de Bazoncourt fête ses 10 ans ! découverte de la ferme par les enfants à travers les 5 sens

o Le domaine Maujard Weinsberg (N°18), nouvellement installé, ouvre les portes de sa cave à Marange Silvange

o La ferme de Borny (n°20) présente ses activités autour du maraîchage et de l’accueil du public

o Jeux anciens au Domaine les Templiers (n°22) à Glatigny

Secteur Thionville et nord mosellan :

o Transhumance de 200 brebis de la bergerie des hauts de Fensch (n°25) à Neufchef aux collines de Ranguevaux

o La distillerie Leisen (n°27) se lance dans la production de cidre et whisky

Régalez-vous de produits fermiers

Certains sites proposent restauration sur place et/ou marché à la ferme.

Venez goûter glaces, escargots, fromages et vins AOC Moselle, volailles, etc. N’hésitez pas à réserver.

Un événement organisé par la Chambre d’Agriculture de la Moselle en partenariat avec France Bleu

Pour préparer votre journée du dimanche 29 avril et ne rien manquer

www.moselle.chambre-agriculture.fr