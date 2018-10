France Bleu Vaucluse et la famille Castelain, Chocolatier à château neuf du pape, vous offre des chocolats haut de gamme, et pour vous 2 matinées ou vous apprendrez à fabriquer les chocolats !

Spécialités

Le Palet des Papes

En référence au Palais des Papes d’Avignon ainsi qu’au château de Châteauneuf-du-Pape, ancienne résidence estivale Papale. La ganache est au Marc de Châteauneuf-du-Pape enrobée de chocolat noir et ornée d’une illustration dorée. C’est la première spécialité des Chocolats Bernard Castelain. -

La Picholine

Amande enrobée de chocolat noir dont l’aspect s’inspire des olives vertes et noires de Provence. -

Le Galet

Amande enrobée de chocolat noir évoquant les fameux galets du vignoble de Châteauneuf-du-Pape. -

Le Bouchon

Ganache au Marc de Châteauneuf-du-Pape enveloppée d’un papier métallisé aux couleurs d’un bouchon de liège rappelant celui des bouteilles de vin de Châteauneuf-du-Pape

Cours de fabrication

Initiez-vous à la fabrication d'un grand chocolat et percez les secrets de sa fabrication. Réalisez et emportez vos créations faites de vos propres mains. La blouse, la charlotte, le tablier et c’est parti pour une matinée de trempage, moulage... découvertes et dégustations ! Et repartez avec vos créations personnelles !

3 boutiques :