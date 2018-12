Un marché de Noël caritatif à Wattignies

Durant les 3 jours du marché de Noël nous serons heureux de vous accueillir pour y découvrir nos produits : jouets, vins*, champagne*, cadeaux de toute nature, objets de décoration, alimentation fine et régionale, produits artisanaux, articles de Noël, etc

Le Lions Club Lille Wattignies et la Ville de Wattignies organisent leur 26ème Marché de Noël au profits des œuvres caritatives du Lions Club.

Marché de Noël à Wattignies du Lions club pour aider les autres

● Vendredi 7 décembre 2018 de 16h à 20h

● Samedi 8 décembre 2018 de 10h à 19h Inauguration à 12h

● Dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 18h Entrée gratuite - Vin chaud offert *

Le Lions club de Lille Wattignies et la ville de Wattignies unissent à nouveau leurs efforts pour proposer un marché de Noël 2018 à Wattignies les vendredi 7 samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018.

Ce sont 80 exposants, des chalets et de nombreuses animations qui seront réunis dans le centre culturel Robert Delefosse, dans la salle Hugot et sur le parking Saint-Lambert pour proposer des idées de cadeaux et de nombreuses animations

Le Lions Club de Lille Wattignies organise son marché de Noël dans le centre culturel Robert Delefosse, entrée gratuite,

Un marché de Noël qui dure, c'est un marché de Noël réussi. A l'inverse, un marché de Noël réussi, c'est un marché de Noël qui dure....

Depuis 26 ans, le Lions Club de Wattignies met son énergie, son imagination et son sens du service pour faire de cette manifestation un moment de joie et de convivialité.

Depuis quelques années, nous sommes associés à la mairie de Wattignies, ce qui donne à ce marché de Noël un caractère éclectique et un côté plus féérique.

Les 7,8,9 décembre, 42 stands d’exposants s'installent au centre culturel Robert Delfosse, avenue des Arts à Wattignies, superbe salle couverte et chauffée où la recette du succès reste la même : entrée gratuite, accueil et vin chaud, ambiance conviviale, bonne humeur communicative.

Ces exposants présenteront une large variété de produits de Noël : foie gras, tapenades, champagne*, confiseries, chocolats, crêpes, brioches, gaufres, des vins de bordeaux*, du Ventoux*, Beaujolais*, des produits du terroir, peluches, barbes à papa, porcelaines, sculptures, maroquineries, chapeaux, tableaux.

Vous y trouverez également des stands à vocation solidaire animés par des membres du club : vente de bougies, de brioches, de livres, de bières ainsi qu'un espace bien être avec massage sur chaise.

En plus du traditionnel bar, un bar à huîtres et un service restauration permettent aux visiteurs de s'attarder et de prendre leur temps entre animations et dégustations...

Sourire et dévouement font de ces 3 jours 3 jours de joyeux échanges, de belles surprises, de nouvelles rencontres dont l'objectif est bien sur de satisfaire les exposants qui nous font confiance, mais surtout de collecter de l’argent dans le seul but de financer et d'aider les associations qui nous sollicitent afin de les soutenir dans leurs missions envers les plus défavorisés

Cette action commune avec la mairie de Wattignies qui met à notre service le centre culturel et son personnel s'inscrit au fil des années dans ce partenariat exemplaire et nécessaire permettant à notre club d'être présent dans la cité afin d'y faire davantage ''quelque chose pour quelqu'un''

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération