Du 23 au 26 août le festival Un piano sous les arbres fête ses 10 ans au parc de l'orangerie à Lunel avec France Bleu Hérault.

Un piano sous les arbres a su créer un lieu de rendez-vous unique dans une ambiance festive et grand public. Mélange de concerts et spectacles gratuits et payants.

Le festival met à l’honneur le piano dans tous ses états et courants musicaux.

Programmation

Jeudi 23 Août 19h:

Joseph Birnbaum est diplômé du CNSM de Paris, où il a étudié auprès de Frank Braley et Haruko Ueda, après avoir obtenu le Diplôme de Concert de la Schola Cantorum.

Vendredi 24 Août 21h30:

Ramon « El Cigala » Jiménez Salazar naît à Madrid en décembre 1968, d'une mère chanteuse amatrice de flamenco, et d'un père musicien andalou. A douze ans, il remporte le Certamen Flamenco Joven de Getafe, concours madrilène mettant en compétition...

Samedi 25 Août 20h30

A travers l’amour, la rupture, les racines, la solitude, Julia Biel aborde des thèmes profondément universels avec sa sensibilité à fleur de peau et, surtout, sa voix profonde, reconnaissable entre mille.

