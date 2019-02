Un séjour dans un Hôtel de charme 5 étoiles au Château d'Isenbourg à Rouffach

Élégante demeure située sur la route des vins d’Alsace, au sud de Colmar, où vous goûterez la détente et le raffinement...

Le Château d’Isenbourg est l’étape idéale pour découvrir la Route des vins d’Alsace qui vous offre un paysage de carte postale en toutes saisons : villages typiques fleuris et décorés, abbayes romanes, vignes ondulantes, châteaux médiévaux… et aussi la ville de Colmar, un condensé de l’Alsace idyllique : colombages, canaux, centre-ville fleuri…

Il était une fois…

L’étymologie du nom Isenbourg est incertaine : si certains penchent pour “Eisenburg”, château de fer, d’autres pensent à “Isisburg”, château d’Isis.

Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons dans un site occupé dès les époques les plus anciennes, poste avancé de l’antique Voie romaine commerciale et militaire passant derrière le coteau.

Plus tard, selon la tradition, Dagobert II fit don de sa royale demeure, formidable forteresse veillant sur la ville de Rouffach, à l’évêché de Strasbourg en reconnaissance de la guérison miraculeuse de son fils Siedberg.

Isenbourg devint ainsi l’une des résidences favorites des évêques de Strasbourg jusqu’à la révolution française.

Le château changea alors de destinée, fut vendu comme propriété privée et les anciennes superstructures furent démolies en 1822. Heureusement, les caves voûtées en berceau des XVIe et XVIIe siècles sur une longueur de 120 mètres ont défié le temps et servent actuellement de salle de restaurant, de caveau et de cuisine.

Et pour avoir une idée précise du lieu de nos jours ...c'est par ici ...

Son hébergement ...

Le Château d’Isenbourg dispose de 41 chambres de charme, toutes différentes et uniques ayant en commun le raffinement de la décoration et le mobilier d’époque dans un cadre dépaysant entre vignes et plaine d’Alsace. Élégantes et confortables, ces jolies chambres situées dans le Château, vous offrent une vue reposante sur notre parc arboré et le vignoble ou une vue panoramique sur le village de Rouffach, la plaine d’Alsace et le Clos Isenbourg .

Château d'Isenbourg à Rouffach - http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace

Sa restauration ...

Des plats créatifs et gourmands, une savoureuse rencontre entre gastronomie et légèreté, dans le cadre authentique du Château.

Château d'Isenbourg à Rouffach - http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace

Son espace bien être ...

Profitez d'un espace cocooning avec un sauna à infrarouge, un jacuzzi intérieur et extérieur, vous offrant une vue imprenable sur le vignoble et Rouffach .

Château d'Isenbourg à Rouffach - http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace

Envie d'évasion ?

Pour gagner un séjour pour 2 personnes dans ce splendide Hôtel 5 étoiles comprenant :

- Un dîner trois plats ( boissons incluses )

- Une nuit dans une chambre de charme

- Deux petits déjeuners

- Un accès à l'espace Bien - être

Rendez - vous dans TOP CHRONO du 4 au 8 mars dès 11 heures ...

A bientôt !