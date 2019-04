Un séjour inoubliable au cœur de l'Auxois

Vivez un moment de sérénité dans le charme d'une demeure du XVI ème siècle bordé d'un parc de 8 hectares ou les fleurs , la rosée du matin et le chant des oiseaux créent un univers calme et reposant .

Situé au cœur du cadre bucolique de l’Auxois, le Château Sainte Sabine , Hôtel 3 étoiles, est le lieu idéal pour partir à la découverte de la Bourgogne :

l’Abbaye de Fontenay, le Canal de Bourgogne, les villes d’Autun, Dijon, Beaune mais aussi le prestigieux vignoble bourguignon tout proche.

Le Château Ste Sabine - Cour intérieure

Cet hôtel possède 22 chambres lumineuses dotées d’une vue panoramique sur le village médiéval de Châteauneuf en Auxois.

Château Ste Sabine - Chambre de Luxe

La cuisine ici y est gourmande et traditionnelle , le tout orchestré par le jeune Chef Benjamin LINARD, d'origine bourguignonne , qui a débuté sa carrière dans de prestigieuses maisons entouré des plus grands chefs ....

Château Ste Sabine - Chef Benjamin Linard

Confortablement installés dans la salle de restaurant, vous serez charmés par les spécialités régionales proposées ...

Salle de restaurant - Château Ste Sabine

Pour vous approprier déjà ce séjour de rêve à vivre à deux .... voici un aperçu de ce qui vous attend ...

Merci donc à nos partenaires et propriétaires de ce sublime lieu Monsieur et Madame BOTTIGLIERO Jean Loui_s_pour ce très beau cadeau à gagner dans TOP CHRONO dans la semaine du 15 au 19 avril et qui comprend pour 2 personnes :

- Une nuit en chambre double de catégorie LUXE avec possibilité de vue sur le parc

- Petit Déjeuner sous forme d’un buffet

- Un dîner gastronomique autour d’un menu Gourmet (entrée, plat, dessert) – hors boissons

A très bientôt dans TOP CHRONO pour une magnifique escapade en Bourgogne !