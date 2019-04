Une semaine de spécialités Alsaciennes avec les délices de Maître Walter

Découverte des produits de la biscuiterie Alsacienne de Maître Walter à Balgau dans le Haut Rhin, dans l'arrondissement de Colmar et le canton de Neuf Brisach.

Savoir faire sans précédent ....

Subtils mélanges aux saveurs régionales, les gourmandises sucrées de Maître Walter, sont les témoins des richesses de son terroir.

Les Délices de Maître Walter remettent au goût du jour toute une gamme de biscuits régionaux, qu'il s'agisse de biscuits pur beurre , de Bredalas, de petits fours, mais également de gâteaux secs .

Alliant souplesse et rigueur, mais aussi modernité et tradition, sa biscuiterie artisanale alsacienne possède son propre laboratoire de production à Balgau.

Elle n’a de cesse de s’adapter pour répondre au mieux aux exigences les plus strictes en matière de réglementation alimentaire.

Les biscuits de Maître Walter à Balgau

Toutes les préparations sont du fait-maison, dans le plus grand respect des normes d’hygiène, et avec beaucoup de passion .

Pour en savoir d'avantage c'est par ici :

Biscuits traditionnels pour le goûter et petits gâteaux de fête : chaque occasion est bonne pour déguster un petit biscuit alsacien !

La biscuiterie artisanale alsacienne Les Délices de Maître Walter réalise toutes sortes de gourmandises :

Bredalas

Tartelettes

Meringues

Étoiles à la cannelle

Tuiles aux amandes

Biscuits sans sucre…

C'est avec un très grand plaisir qu'en partenariat avec notre producteur Régis Walter, nous vous offrons durant toute la semaine du 8 au 12 avril, dans On cuisine ensemble avec Alexandra Mehn et nos chefs cuisiniers , un magnifique panier garni de succulents biscuits à savourer entre gourmands .... et gourmets ....

A très bientôt ...