Un show unique en France: SPECTACULAIRE ! Le Cirque MEDRANO dans notre région : Gagnez vos places sur France Bleu Nord

MEDRANO, le seul grand cirque à perpétuer la tradition des « villes d’un jour » Aujourd’hui, le cirque MEDRANO est le seul grand cirque français à se produire dans plus de 300 villes par an, et le seul à perpétuer la tradition des villes d’un jour.

Dans la Grande tradition : Loin de se contenter d’afficher sa présence dans les grandes métropoles, MEDRANO souhaite proposer le meilleur des spectacles à toutes les populations (aussi bien dans les grandes métropoles que des les villes de taille plus modestes).

Le Cirque MEDRANO peut ainsi s’enorgueillir de se produire sur l’intégralité du territoire français. Avec plus de 10 millions de spectateurs par an, le cirque est un art populaire par excellence. C’est une des valeurs fondamentales de MEDRANO que de proposer rêves, magie et féerie au plus grand nombre, et notamment à ceux qui habituellement n’ont pas accès de part leur éloignement aux grands spectacles. Dans la plus pure tradition circassienne, MEDRANO est donc fier et heureux de rester fidèle à l’itinérance et à la coutume des villes d’un jour. La difficulté de cet exercice est bien réelle car la logistique à mettre en place est très importante. « Le bonheur est éphémère, le village international s’installe et disparaît, comme dans un rêve. Vive le cirque ! »

Jérôme MEDRANO : Nous étions de tous les pays et ne formions qu’un seul peuple. Nous étions de toutes les religions et nous n’avions qu’une seule foi. Puissent les jeunes apprendre à connaître le cirque et lui redonner la place qu’il mérite. C’est l’un des plus beaux métiers du monde .

Calais 15 juillet 2017 au lundi 17 juillet 2017 Parking Eurotunnel à Coquelles - Boulevard de l'Europe

Hazebrouck du mardi 18 juillet 2017 au mardi 18 juillet 2017 Parking espace flandre - Rue du milieu

Bethune du mercredi 19 juillet 2017 au jeudi 20 juillet 2017 Place De Gaulle

Liévin du Cirque du vendredi 21 juillet 2017 au vendredi 21 juillet 2017 Place de la perche - Rue Germain Delebecque

Armentières du samedi 22 juillet 2017 au samedi 22 juillet 2017 Place des cirques - Avenue de l'Europe

Arras du dimanche 23 juillet 2017 au lundi 24 juillet 2017 Hippodrome

Neufchatel Hardelot du samedi 29 juillet 2017 au samedi 29 juillet 2017 Avenue Joseph Lesur

Gravelines du dimanche 30 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 2017 Champ de foire - Rue des Islandais

Le Touquet du lundi 31 juillet 2017 au mardi 1 août 2017 Espace nouveau siècle - Quartier de l'aéroport

Le programme :

- Oleg face aux tigres de Sibérie

- Kevin Flores, le jongleur le plus rapide du monde

- Leone Alberto et la magie des bulles

- Entre pitrerie et poésie: le clown Alaya

- La grande caravane des animaux exotiques

- La célèbre force capillaire, le duo Zontly

-Aux mâts cubains, Alvaro Rodriguez

-Stella au tissu aérien

- Le duo Acro-Balance au porté acrobatique

- La fabuleuse transformiste Darina

- Les chiens de Kevin Huesca

- Miguel et Jessica au roller skating

