Un festival pour découvrir l'autisme autrement. Le thème, cette année, est "Jeux et autisme".

Ce festival, organisé par l'ALEPA, est l'occasion de mettre en avant le travail de tous les salariées ou bénévoles qui s'engagent pour aider les personnes atteintes d'autisme et leur familles.

C'est aussi l'occasion de faire évoluer le regard de la société sur ce handicap.

Programme

Vendredi 30 mars

Colloque à l'Amphithéâtre ESPE – gratuit – Sur inscription – Campus Universitaire de Poitiers

Matinée avec 3 intervenants :

Julien Perrin, psychomotricien présente l'intérêt du jeu pour les jeunes avec autisme.

Amélie Tsaag Valren, adulte avec Asperger, présente l'aide que peut apporter les jeux de rôles pour comprendre les situations sociales.

Une maman vient témoigner des évolutions de son fils à participer à des activités de loisirs.

L'après-midi est dédié à la pratique avec des ateliers d'adaptation :

Activité sportive

Jeux de société

Musique

Et un atelier théorique sur les méthodes d'adaptation et de structuration.

19h30 : Soirée Jeux

A "L'envers du Bocal".

Des jeux de société, pour les petits et les grands mais aussi la présentation d'adaptations possibles pour les personnes en situation de handicap. Il est également possible pour chacun d'amener son jeu préféré et de le faire découvrir aux autres.

Samedi 31 mars

Animations (à partir de 14h) - Place Leclerc à Poitiers.

Jeux en bois.

Initiations danses.

Animations de sensibilisation.

Un méga jeu de chaises musicales.

1-2-3 soleil géant.

Zumba Family (de 18h30 à 20h)

Maison de quartier SEVE - Saint-Eloi

Soirée animée par Anne et Delphine au profit d'Autisme Vienne.

Tarif : 10€ (adultes) / 5€ (jeunes de 5 à 16 ans)

Dimanche 1er avril et lundi 2 avril (à partir de 11h)

Journée familiale au Parc de Blossac - Poitiers

Animations sportives

Chasse aux œufs

Déambulation musicale

Concerts

Dimanche à 15h30 : Spectacle Sans voix par Confiture et Cie

Dimanche à 19h : Audrey et les Faces B.

Spectacle

Lundi à 15h30 : Brèves de plaisanteries par la Compagnie Gramophone.

Le programme détaillé