Un très beau spectacle pour toute la famille : Les Aventures de CENDRILLON

Vous connaissez l'histoire : Cendrillon, pauvre servante d'une méchante femme et de ses demi-soeurs est aidée par une gentille fée qui la transforme en élégante princesse au escarpins de verre...

Retrouvez la féerie de ce conte populaire Salle Léo Lagrange le samedi 08 décembre à 16h30.

GAGNEZ VOS PLACES EN ÉCOUTANT FRANCE BLEU NORD

Un magnifique spectacle pour petits et grands.

Découvrez et redécouvrez un grand classique du conte pour enfant dans une histoire drôle et émouvante où se mêle théâtre, chansons et danses dans un tourbillon de magie qui vous emportera dans un royaume merveilleux.

Un spectacle grandiose avec 12 personnages sur scène: Le prince, la princesse, marraine la fée, la belle-mère, ses deux filles, le grand Chambelan, 4 souris et 1 numéro de Circassien.

- Orchidée Productions

Une production Orchidée Productions/ TOUTES INFOS + ICI