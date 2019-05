Un vigneron des P.O. lance le premier salon de l'apéro en France !

Narbonne, France

C'est une première en France . Ce week-end et jusqu'au Dimanche 2 Juin, Narbonne accueille le 1er Salon de l'Apéro au Parc des Expositions. Ouvert au grand public, ce salon, imaginé par un vigneron de Maury, regroupe près de 60 exposants (artisans des métiers de bouche, produits de la terre et de la mer, boissons, arts de la table, livres de cuisines, jeux...).

Découvrez le programme avec Sébastien Lafage, le créateur du salon.

L'affiche du 1er salon de l'apéro

Entre les Français et l'apéritif, c'est une véritable histoire d'amour ! 3 Français sur 4 en organisent une fois par mois (étude CSA Research 2018) et 47% se réunissent autour d'un verre au moins une fois par semaine (IFOP 2017). Plus de la moitié de nos compatriotes (56%) raffolent aussi des apéros collaboratifs où chacun emmène quelque chose. Et l'apéritif évolue : il devient dînatoire, gourmand, raffiné et surprenant. On veut étonner les invités, leur faire découvrir de nouvelles saveurs, salées ou sucrées, produites par des artisans passionnés "du coin" ou d'ailleurs.

8000 visiteurs sont attendus les 31 Mai, 1er et 2 Juin 2019 au Parc des expositions de Narbonne. Ambiance conviviale garantie !

Horaires : Vendredi 15h à 21h, Samedi 10h à 21h, Dimanche 10h à 18h

Entrée Payante : 5€ et gratuit pour les -12 ans