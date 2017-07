UN VIOLON SUR LE SABLE fête son 30ème anniversaire ! Du 21 au 30 juillet Plage de la Grande Conche de Royan

Préparez vos tongs et vos draps de plage, FRANCE BLEU LA ROCHELLE vous accompagne sur la grande plage de la Conche à Royan, pour UN VIOLON SUR LE SABLE

► Le 21 juillet Marylou vous emmène en balade à la rencontre d'un Violon sur le sable et d'un Violon sur la Ville, découvrez une multitude d’événements musicaux et autres animations dans des lieux insolites de la ville et de ses alentours, durant les 8 jours de festivités.

►Le 25 juillet, Stéphanie en direct, vous plongera dans l'ambiance de ce Festival de musique classique, unique, à ses cotés de nombreux musiciens.

►Prenez de la hauteur ! France bleu La Rochelle vous offre vos invitations en tribune, dès le 10 juillet écoutez, jouez, gagnez !