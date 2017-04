Un week-end en Bretagne à gagner à l'occasion de la sortie de C'est beau la vie quand on y pense

A l'occasion de la sortie du nouveau film de Gérard Jugnot "C'est beau la vie quand on y pense" le 12 avril prochain, gagnez votre séjour en Bretagne avec Weekendesk du 10 au 14 avril !

Du lundi 10 au jeudi 14 avril, jouez avec nous dans Une heure en France entre 13h15 et 14h. Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud vous offrent un week-end en Bretagne à Saint-Malo pour 2 personnes, à l'occasion de la sortie du film C'est beau la vie quand on y pense, de et avec Gérard Jugnot.

Pour jouer, écoutez l'émission et répondez à la question posée par Frédérique et Denis, le tirage au sort du gagnant aura lieu vendredi 15 avril.

Gagnez votre séjour en Bretagne avec weekendesk.fr !

Un week-end en Bretagne à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine vous attend avec une nuit pour deux en suite Privilège, les petits déjeuner à l'hôtel**** et Appart'hôtel L'Adresse Saint-Malo valable selon disponibilités (hormis du 14 juillet au 30 septembre).

Idéalement situé au pied de la vieille ville et de la grande plage, L’Adresse Saint-Malo vous permettra de passer un week-end dans le calme et de profiter en toute sérénité de Saint-Malo : la vieille ville et ses remparts (pour partir à la rencontre de ceux qui ont fait la légende et l'histoire de la cité corsaire: Chateaubriand, Surcouf, Jacques Cartier, Duguay-Trouin…) sont à 200m, le célèbre Sillon, la grande plage pour aller se promener, à 20m.

hôtel et appart'hôtel L'Adresse - St Malo -