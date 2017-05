Un week-end à l'Hôtel Spa La Clairière en Alsace à gagner avec France Bleu Belfort Montbéliard

Un merveilleux week-end tourné vers la nature et le bien-être à gagner dans le jeu Top Chrono !

L'hôtel-spa La Clairière se situe à 1.5km de la commune la Petite Pierre en Alsace, en plein cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. L'établissement est un havre de paix invitant au repos du corps et de l'esprit.

L'hôtel-spa La Clairière - http://www.la-clairiere.com

Le respect de la nature y est au centre de tout...

L'établissement a pour mission de vous offrir un espace en réelle harmonie avec la forêt environnante. C'est un lieu d'inspiration qui permet de se ressourcer, de retrouver et d'optimiser son énergie et découvrir de nouvelles habitudes de vie plus saines.

Vivez un moment de détente...

Le spa de 1000 m2 est un appel au bien-être avec une piscine intérieure et extérieure chauffée, un sauna, un tépidarium, bain vapeur....

Jouez à Top Chrono...

Du lundi 15 au vendredi 19 mai, tentez votre chance au jeu Top Chrono entre 11h et 12h. Vous remporterez peut-être 1 nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner buffet et accès au spa dans cet établissement dédié à la nature et au bien-être.