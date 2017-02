Un week-end royal

Cette semaine, dans le meilleur des quatre à 11h, gagnez un week-end au Domaine des Escaunes à Sernhac, superbe hôtel restaurant 4 étoiles à proximité du Pont du Gard, des Arènes de Nîmes, du marché aux Truffes d’Uzès et du Palais des Papes d’Avignon.

Dans ce cadre historique et enchanteur se niche cet ancien relais de poste du 16ème siècle qui a accueilli les rois François 1er et Louis XIII, le futur roi Henri IV, le cardinal de Richelieu et Nostradamus, et qui vous propose aujourd’hui ses 22 chambres et suites qui allient authenticité et confort moderne.

Le Domaine des Escaunes à Sernhac

Disséminées dans le domaine, dans le bâtiment principal, dans l’ancienne bergerie ou dans les dépendances, ouvertes sur un balcon ou une terrasse, toutes différentes, les chambres du domaine vous offrent toutes une vue sur les jardins, sur le village ou sur les vignes et les collines environnantes.

Le restaurant du Domaine des Escaunes vous invite à sa table pour vous faire découvrir une cuisine raffinée, généreuse et authentique, faisant la part belle aux meilleurs produits de la région. La carte évolue ainsi plusieurs fois par an suivant les saisons.

Le Domaine des Escaunes à Sernhac

Cette semaine, gagnez une nuit, le repas sous les voûtes et le petit déjeuner pour deux personnes au Domaine des Escaunes à Sernhac.

C'est dans le Meilleur des 4, du lundi au vendredi, à 11h, avec Thierry Garcia.

Inscrivez-vous tout de suite au 04 66 21 36 37.