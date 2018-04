Cette semaine, France Bleu Gironde vous offre un nouveau séjour à Dax, à l'hôtel "le Splendid" avec accès au spa et une soirée avec André Manoukian.

Défiez la dune ! Répondez à un maximum de questions sans faire "plouf" dans le bassin et gagnez un séjour de 2 jours, 1 nuit pour 2 personnes les 16 et 17 juin 2018 à l'hôtel & Spa *** Le Splendid à Dax, en chambre double et en demi-pension avec accès au SPA. A cela, France Bleu Gironde rajoute une soirée avec le bel André Manoukian. Une soirée Jazz qui accompagne ce superbe weekend dans un hôtel entièrement restauré

Assurez-vous d'être disponible pour les 16 et 17 juin, et inscrivez-vous pour participer à "Objectif : dune" chaque jour de cette semaine à 11h.