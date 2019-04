Un weekend en chambre d'hôte "La Flore" (43) à gagner toute cette semaine !

Régis et Florence vous accueillent avec convivialité et le sourire dans leurs chambres d'hôtes "La Flore" et autour de leur table.

Du Lundi au Vendredi, un séjour d'une nuit avec repas et petit déjeuner pour 2 personnes à remporter cette semaine.

Vous avez besoin de calme et de sérénité ?

Tentez votre chance tous les jours à 11 h au 04.77.10.00.10

42 secondes de questions - 3 candidats

Le meilleur score de la semaine remporte un séjour d'une nuit avec repas et petit déjeuner pour 2 personnes.

Le lot est valable sur la saison 2019

le site officiel

La page Facebook

Avec ses châteaux insolites dont les premiers sur les bords de Loire, ses nombreux villages de charme dont quatre sont aujourd’hui classés parmi « Les plus beaux villages de France », avec un art roman très présent, ses églises et avec quelques musées d’exception sur le thème de la dentelle ou du saumon, les prétextes sont nombreux pour partir à la rencontre des ces trésors d’Auvergne

Et que dire du site du Puy-en-Velay à ne surtout pas manquer!