Pour faire avancer la recherche et ralentir l'Arthrite juvénile, venez vivre une journée exceptionnelle en compagnie de nombreuses gloires du sport français: ballons rond et ovale confondus. France Bleu Pays Basque soutient cette belle initiative: le 10 juin au stade Jean Dauger, à Bayonne.

Les légendaires Verts de St-Etienne, finaliste de la Coupe d’Europe des Clubs Champions, d’anciens internationaux de football, et d’anciens rugbymen de l’AB et du BO se mobilisent à Bayonne pour la Recherche médicale sur l’Arthrite juvénile.

Le programme du 10 juin 2017: plus de 3H30 de spectacle entre 5€ et 15€

16h30 : Course pour les enfants

17h30 : Kalakan

18h45 : Les Verts de 1976

19h15 : Le Match

Une ballade pour Justine et Lou

L'histoire de l'association

Un jour, Dimitri Yachvili et Christian Sarramagna ont eu un rêve : Guérir l'arthrite juvénile. Justine, la fille de Dimitri, et Lou, la petite fille de Christian, toutes deux âgées de 8 ans, sont atteintes de cette maladie. D’anciens sportifs de haut niveau, et des amis de ces deux anciens champions - Nathalie Tauziat, Jean-Michel Larqué, Francis Salagoity, Ramuntxo Paulerena, Serge Camy, Elorri et Peyo Labéguerie - ont tous décidé de les accompagner et de mettre à disposition leur expertise pour concrétiser ce rêve. "Une ballade pour Justine et Lou" est alors née. Et parce que l'union fait la force, l'association travaille en collaboration avec la Fondation Arthritis. Reconnue d'utilité publique depuis 2006, la fondation Arthritis est la seule initiative privée de récolte de fond dans le domaine des maladies articulaires qui sont pourtant la deuxième cause de handicap dans le monde.

