Une belle soirée caritative organisée par l'association #Enfantstarematch Jeudi soir à 20H30 à Juan les Pins

L'Association Enfantstaretmatch a invité des artistes de talent à monter sur scène Jeudi soir dans la Pinède Gould à Juans les Pins pour soutenir les enfants fragilisés par la maladie

Née du rêve d’un couple sportif, Barbara et Fabrice RAVAUX, “Enfant, Star et Match” a pris naissance dans le sud de la France il y a plus de 10 ans. Chaque année, bénévoles, sponsors et célébrités tendent avec amour des mains volontaires vers les enfants souffrants et convalescents qui résident ou passent trop de temps dans nos hôpitaux.

Venez passer un bon moment entre amis , un moment magique et festif en compagnie de Slimane, Cécilia Cara, Nilusi, Diva Faune, Loïc Nottet, Naestro, Léa Paci , Patrick Juvet , Anaïs Delva, Dani Lary et beaucoup d'autres Deux heures de spectacle pour danser et chanter en faveur des enfants hospitalisés.

Une soirée plus que conviviale dont les bénéfices serviront à améliorer le quotidien des enfants malades et hospitalisés et à laquelle ils seront invités afin de partager ce moment de musique et de fête.

Retrouvez tous vos artistes sur la magnifique scène de la Pinède à Juan-les-Pins

Venez passer une soirée inoubliable entre amis ou en famille pour la bonne cause !